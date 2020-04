La residència de Bagà atura els contagis després de 23 morts

ARXIU PARTICULAR

Exterior de la residència Salarich Calderer de Bagà ARXIU PARTICULAR

La residència Salarich Calderer de Bagà ha tingut 23 defuncions des de l'inici de la pandèmia provocada per la Covid-19, segons ha confirmat a Regió7 l'alcalde del municipi, Joan Oña. En les últimes dues setmanes, la residència berguedana ha aconseguit frenar la propagació del virus i en aquests moments hi ha set residents amb resultats positius dels tests del coronavirus. «El ritme de defuncions ha caigut en picat, vam tenir deu dies que van ser ter-ribles, però ara sembla que ho tenim contingut. Tot i això, a la residència encara hi ha casos positius que segueixen evolucionant», explica l'alcalde. A causa de la falta de proves ha resultat impossible demostrar mitjançant testos que les 23 morts a la residència hagin estat a causa del virus, però la simptomatologia dels afectats així els ho fa sospitar.

La mesura que va aconseguir frenar l'allau de defuncions a la residència de Bagà va ser tancar els residents a les seves habitacions l'11 d'abril passat. Tot i ser una acció dràstica, sembla que el resultat ha estat positiu ja que des de llavors s'ha frenat la sagnia de víctimes de la malaltia. Oña afirma que «tancar els avis a l'habitació ha estat una de les mesures que ens han funcionat bé. En un primer moment es va confinar una planta i es passaven totes les persones amb símptomes allà, però vam detectar que no era suficient ja que seguia havent-hi nous casos». Durant l'última setmana s'han realitzat desenes de testos als interns per detectar possibles persones asimptomàtiques que porten el virus i d'aquesta manera acabar de controlar la situació.



Trasllats a Manresa i a Vic

La residència Salarich Calderer tenia 81 residents a l'inici de la pandèmia. Ara mateix n'hi ha una cinquantena, ja que una de les mesures que es va acordar amb el departament de Salut va ser traslladar alguns dels interns a altres centres residencials. «Vam realitzar dues peticions a la Generalitat, una era tenir més personal i l'altra alleugerir la residència; es va optar per aquesta segona i es van traslladar amb el consentiment de les famílies una desena d'avis a Manresa i a Vic».



La moral dels treballadors

Tot i que la situació ha millorat, l'alcalde de Bagà és conscient que la situació provocada pel coronavirus amb més d'una vintena de morts ha minat la moral dels treballadors del centre. «Hi va haver aquells dies amb tantes defuncions que això va trencar la moral a tothom, els treballadors els coneixien, i que es vagin morint i que ni la família els pugui acomiadar, això va trencar la moral d'una manera terrible». Actualment s'ha pogut recuperar també el servei de videotrucades dels residents amb les famílies. «Ho hem tornat a recuperar, la noia que feia les videotrucades va donar positiu i va ser apartada. Mantenir el contacte dels residents amb familiars és important per a uns i altres», acaba l'alcalde.