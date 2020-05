El Consell del Berguedà tornarà a repartir bosses del porta a porta

Dos mesos després, el Consell Comarcal tornarà a repartir les bosses de les diferents fraccions de brossa als 12 municipis del Berguedà on s'aplica el sistema de recollida del porta a porta (Avià, Berga, Puig-reig, Gironella, Casserres, Olvan, Cercs, Vilada, Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, Bagà i la Pobla de Lillet). El repartiment de bosses es farà en horaris de matí i tard del 18 al 29 de maig .

En alguns municipis es canviaran les ubicacions de les oficines habituals de repartiment i «es descentralitzen alguns punts per minimitzar desplaçaments i facilitar l'accés als mateixos».

A a partir de l'1 de juny, es retornarà als horaris habituals.

Les oficines que es van tancar el 16 de març i abans de la Covid-19 repartien 66.691 bosses a la setmana entre els 12 pobles del porta a porta.

Després de dos mesos de no repartir bosses, a les oficines d'atenció ciutadana un dels principals objectius del Consell «és reduir les cues el mínim possible» i evitar l'aglomeració de persones .

Dilluns 18 s'obriran les oficines d'atenció del porta a porta però només per a la ciutadania. Els comerços i serveis tindran «un mètode específic de repartiment» que el Consell preveu informar properament.

Fonts de l'ens comarcal han fet una crida perquè no es vagi a les oficines «si no és estrictament necessari» per evitar aglomeracions i cues. Per això i a diferència del que passa normalment es podran recollir bosses d'altres persones (familiars o veïns) «però cal portar noms, cognoms, adreça i telèfon». Fonts de l'ens comarcal han informat que «si és el cas, una estona abans del tancament del punt els responsables informaran les persones que hi hagi a la cua quina serà l'última de ser atesa i evitar així que es continuï formant una cua més llarga».

Les mesures de seguretat «seran molt exigents» i serà obligatori que els berguedans portin mascaretes quan vagin a buscar les seves bosses. A més s'hauran de desinfectar les mans en entrar i sortir.

Les treballadores del servei tindran Equips de Protecció Individual formats per mascareta, guants, gel desinfectant, draps de neteja i mampara de separació de metacrilat. Hi haurà gel hidroalcohòlic disponible a cada punt. «Les distàncies de seguretat també s'hauran de seguir de manera estricta» han indicat fonts del Consell.

L'Ajuntament d'Olvan ha optat perquè «la ciutadania vagi a les oficines només amb cita prèvia». De manera que qualsevol persona que vulgui anar als punts d'Olvan i Cal Rosal, durant la segona quinzena de maig, ha de trucar al telèfon de l'ajuntament. En els altres casos no hi ha cita prèvia