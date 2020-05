La residència de Bagà demana als treballadors de baixa que tornin per evitar el tancament

Una carta enviada pel Patronat de la residència Salarich Calderer de Bagà als treballadors ha generat malestar entre la plantilla. En ella, es demana als qui han donat negatiu per Covid-19 i tenen l'alta mèdica i també als qui estan de baixa, però es troben bé, que es reincorporin de "forma immediata" a la feina per evitar "un possible tancament de la fundació". Llegeix aquí la carta.

"Des del punt de vista econòmic la malaurada pèrdua de 29 residents implica una forta davallada d'ingressos que, en el context social i econòmic actual, no fan preveure la seva recuperació a curt i mitjà termini. Això comportarà, urgentment, la necessària reducció de despeses en tots els àmbits de gestió, inclosa la reducció dels costos de personal, portant a terme totes aquelles actuacions que, previstes a la norma vigent, puguin exercir-se, ja sigui amb expedients de regulació d'ocupació temporal (ERTE) o definitiu (ERO), així com altres mesures", diu la polèmica carta fent al·lusió a la mort de 21 dels 81 residents del centre.

La fundació anuncia a través de la carta als treballadors "la reducció de despeses en tots els àmbits de gestió", incloent també retallades en personal i no només demana la reincorporació immediata de tot el personal de baixa, si no també "el màxim esforç i col·laboració en tasques diàries" i "aportacions i propostes per revertir la situació".

L'alcalde de Bagà, Joan Oña, que és el vicepresident del Patronat, ha lamentat que s'hagi "mal interpretat" la carta. L'alcalde reconeix que alguns treballadors s'han ofès amb la missiva, però que el missatge que es volia fer arribar és que els números no surten i que no es poden permetre tenir tant personal de baixa. Per això, demanen als treballadors que, en la mesura del possible i sempre que puguin, es vagin reincorporant a la feina. "Tenim diners per pagar la nòmina d'aquest mes, però no les del mes vinent", assegura.

Oña diu que la intenció de la carta no és ofendre ningú, sinó "posar sobre la taula que tenim un problema greu i que l'hem de resoldre entre tots, entre el personal, la Generalitat i el Patronat". "Si anem per separat això s'enfonsa", assegura.