Un mort per coronavirus a l'Hospital de Berga després de deu dies sense defuncions

Una persona ha perdut la vida per coronavirus aquest divendres a l'Hospital Sant Bernabé de Berga després d'11 dies consecutius sense defuncions. Aquesta mort per la Covid-19 situa el nombre de defuncions totals des de l'inici de la pandèmia en 42. L'última defunció es va produir el passat 10 de maig.

El nombre de pacients ingressats a l'Hospital de Berga amb diagnòstic de Covid-19 és de 14, d'aquests, només 5 continuen amb PCR positiva. En les últimes no s'ha donat cap nova alta a domicili i pel que fa als professionals, no hi ha hagut variacions.

L'Hospital Sant Bernabé de Berga també ha informat aquest divendres que tenint en compte l'evolució de la situació del coronavirus al centre els comunicats d'afectats passaran a ser setmanals.