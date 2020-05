Berga reobre al públic l'Oficina Local d'Habitatge

L'Oficina Local d'Habitatge de Berga ha reobert les seves portes aquest dilluns, 25 de maig, oferint atenció presencial. Aquest servei local s'encarrega de realitzar tasques d'informació i assessorament sobre tràmits relacionats amb l'habitatge, com per exemple: cèdules d'habitabilitat, ajudes per a la rehabilitació d'immobles, borsa d'habitatge o tramitació d'ajudes i recursos pel pagament del lloguer, entre d'altres. L'Oficina Local d'Habitatge de Berga gestiona aquests serveis vinculats a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.



Sol·licitud de recursos pel pagament de lloguers



La convocatòria d'ajudes per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers de l'habitatge habitual està oberta. Es tracta de recursos que tenen l'objectiu de resoldre la problemàtica transitòria del pagament parcial o total del lloguer. En concret, aquestes ajudes també serviran per fer front a la devolució dels ajuts transitoris de finançament regulats per l'article 9 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al coronavirus.

Paral·lelament, es preveu la publicació d'altres convocatòries de subvencions adreçades a persones que tenen dificultats per pagar el lloguer per causes o circumstàncies no vinculades a la pandèmia de la Covid-19.



Servei de mediació sobre el lloguer de locals comercials



A banda dels tràmits ordinaris esmentats anteriorment, des del passat 18 de maig i de forma excepcional, l'Oficina Local de l'Habitatge de Berga està oferint un servei de mediació per atendre consultes relacionades amb el lloguer de locals comercials durant la crisi d'emergència sanitària. Es tracta d'un servei d'assessorament per a la mediació entre persones propietàries d'immobles i persones llogateres en aquells casos que s'hagi produït una situació de deute en el lloguer dels comerços. Aquest servei es realitza per telèfon i de forma presencial, però amb cita prèvia.



Atenció presencial amb mesures de seguretat i higiene



Les persones que accedeixin a l'Oficina Local d'Habitatge de Berga (Plaça Maragall, 1) hauran de fer ús de la mascareta i gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans, obligatòriament. L'aforament màxim de l'espai per atendre els usuaris i usuàries és d'una persona. En tot cas, caldrà mantenir la distància social de seguretat de dos metres. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres, de 10:30 a 14h i el dimecres, de 17 a 19h. El telèfon de contacte és el 93 822 20 73.