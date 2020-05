La Delegació de la Cambra al Berguedà ofereix suport a les empreses del territori

La Delegació del Berguedà de la Cambra de Comerç s'ha dirigit a tots els ajuntaments i entitats de la comarca i els ha instat a sumar-se a la iniciativa «Que cap empresa tanqui», que té com a objectiu evitar que les empreses hagin de tancar per culpa de la pandèmia.

Les Cambres de Comerç de Catalunya han unit forces per fer front a l'actual crisi sanitària i fruit d'aquesta col·laboració ha nascut una campanya que té com a grans eixos resoldre els dubtes i assessorar les empreses davant d'incerteses derivades de la reducció d'ingressos i liquiditat als seus negocis, així com guiar-les per accedir a les ajudes aprovades per les administracions. En aquest sentit, s'ha iniciat una línia d'assessorament multidisciplinari format per més de 200 professionals. El servei, totalment gratuït, individualitzat i accessible a través de la web, està dirigit a emprenedors, autònoms i pimes amb dificultats econòmiques derivades de la pandèmia. S'ha concentrat el màxim nombre d'assessors disposats a atendre el que es preveu siguin moments difícils pel teixit econòmic i empresarial del país.