La Generalitat intervé de forma temporal la residència Salarich Calderer de Bagà

La Generalitat ha intervingut de forma temporal la residència Salarich Calderer de Bagà. Segons ha confirmat l'ACN, un expert s'ha incorporat a la direcció per fer-se càrrec de la gestió del centre, en una solució consensuada amb el patronat de la fundació. Les tasques encomanades són fer un diagnòstic de la situació a la residència i plantejar al CatSalut solucions per millorar la gestió. Fa uns dies, la residència de Bagà va ser motiu de polèmica per una carta on es demanava als treballadors que estaven de baixa que tornessin "de forma immediata" als seus llocs de treball i evitar el tancament. Es tracta d'un dels centres que més ha patit el coronavirus a Catalunya. Hi han mort 29 dels 81 residents.