El Consell Comarcal del Berguedà inicia els tràmits per convertir-se en Entitat Local de l'Aigua

El Consell Comarcal del Berguedà inicia els tràmits per convertir-se en Entitat Local de l'Aigua CC Berguedà

El Consell Comarcal del Berguedà ha iniciat els tràmits per convertir-se en Entitat Local de l'Aigua. Les ELA poden ampliar l'àmbit d'atribucions, descentralització, coordinació i obtenir una política coherent i integrada en matèria d'aigües. Una Entitat Local de l'Aigua és un ens administratiu funcional de caràcter territorial amb competències pròpies i altres de delegades i assignades directament per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Fins a aquest moment, el Consell Comarcal del Berguedà gestiona algunes de les EDAR de la comarca com a administració actuant de l'aigua i mitjançant les delegacions de competències de sanejament dels ajuntaments corresponents. En concret són 9 les EDAR que gestiona el Consell: Bagà-Guardiola de Berguedà, Castellar de n'Hug, Casserres, Gironella, Sant Corneli, Cercs, la Pobla de Lillet, Puig-reig i Berga.

El Consell vol fer un pas endavant i es vol convertir en Entitat Local de l'Aigua. A nivell pràctic, això suposarà poder planificar les noves estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) del Berguedà, executar projectes a petició de l'ACA i més independència a l'hora de realitzar les tasques de gestió. Tot aquest pas va acompanyat d'una major dotació econòmica que permetrà formar un equip tècnic potent a l'àrea de territori del Consell Comarcal.

Per poder fer la formalització com a ELA s'ha de sol·licitar a l'ACA i correspon a aquesta l'emissió d'un informe preceptiu sobre els expedients de constitució d'una ELA. Es considera que el Consell disposa de suficient experiència en el sanejament (desde 2009) per fer aquest pas endavant.

L'àmbit geogràfic dependrà de la voluntat dels municipis per formar-ne part. Els municipis que les integrin han d'atribuir de forma obligatòria l'exercici de les seves competències, o part d'aquestes, a la nova entitat.