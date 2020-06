«S'han multiplicat les trucades i els correus per llogar una càmper»

Caravana, autocaravana o càmper. Tot i que els tres estils de vehicles caravàning permeten gaudir amb la mateixa finalitat, unes vacances amb llibertat de moviments i lluny de les aglomeracions, hi ha diferències importants entre elles. La caravana necessita un vehicle que la mogui i principalment s'estaciona als càmpings. L'autocaravana té més independència, ja que té motor i es pot estacionar on es vulgui. Per últim, les furgonetes càmper són vehicles que han adaptat la seva part del darrere per poder-hi viure. És per aquest motiu que en aquest estiu postpandèmia el que més interès genera és la llibertat de les autocaravanes i les càmpers. Precisament a aquestes últimes es dedica Cal Camper, una empresa ubicada a Sant Fruitós de Bages, que des de l'any 2015 ofereix lloguer de furgonetes càmper. Cal Camper ofereix tres tipus de furgonetes, una de dues places i dues opcions de quatre places, totes amb totes les comoditats de cuina, llits, bany, calefacció i aigua calenta.

La propietària de Cal Camper, Ascen Martínez, ha explicat a Regió7 que, tot i que la crisi del coronavirus els ha obligat a estar parats durant dos mesos, en les últimes setmanes l'interès per llogar una càmper s'ha disparat. «Des de fa un parell de setmanes ha crescut la demanda, hi ha molt interès, s'han multiplicat les trucades, els cor-reus... encara hi ha gent que espera veure què passa amb la mobilitat, però l'agost té bona pinta», afirma Martínez. Segons Cal Camper, l'avantatge de la furgoneta càmper és que, «sempre que estiguis ben aparcat i no molestis a ningú pots anar on vulguis, no cal que sigui una zona de caravanes». En aquestes primeres setmanes de feina després de l'aturada el lloguer de càmpers no ha tingut sortida. Martínez afirma que, «de moment, encara estem parats, la gent no lloga una càmper per anar a Berga, ja que encara no podem sortir de la regió sanitària. Cap a final de juny començarem a tenir sortida. Estem completament tancats des del 15 de març i la Setmana Santa i la primavera se n'han anat a fer punyetes».

Pel que fa a la seguretat per evitar el contagi del coronavirus entre els clients de les furgonetes, Martínez explica que quan els usuaris tornin el vehicle després de les vacances, aquest es desinfectarà de dues maneres. «Hi ha empreses que es dediquen a la seguretat del caravàning i han fet un estudi que ens ha recomanat fer la neteja amb vapor i, un cop aquesta està feta, passar-hi llum ultraviolada per acabar de fer net», diu.

Segons Martínez, el destí preferit dels usuaris de les càmpers aquest estiu serà la muntanya. «Més que anar cap a la platja, crec que la gent tirarà cap a la muntanya, als Pirineus. A dins la càmper hi ha la teva unitat familiar i no t'has de barrejar amb ningú, et pots moure sense haver d'estar en contacte amb altres persones». Aquesta llibertat de moviments i seguretat a l'interior de la furgoneta fa que la muntanya sigui ideal per gaudir de paisatges i zones poc transitades per turistes.