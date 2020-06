Junts per Berga creu que el nou Pla de Joventut és «insuficient i poc ambiciós»

Junts per Berga ha criticat el nou Pla Local d'Adolescència i Joventut de la Ciutat pel període 2020-2024 ja que segons afirmen «el govern municipal de la CUP ha optat per determinar un pla d'acció final de manera unilateral i, al nostre entendre, insuficient i poc ambiciós i tenir poc en compte les opinions i propostes aportades per la població».

El grup de l'oposició al consistori berguedà creu que el pla oblida àmbits essencials com el transport i queda curt en oci, lleure, cultura i creació. Junts Per Berga troba a faltar eines i recursos per permetre l'emancipació, borses de treball i d'habitatge o promoure estudis superiors a la ciutat. «Tampoc es parla de visualitzar, reconèixer i impulsar el talent jove local, sense preveure pràcticament ni una beca, i sense plantejar una sola opció destinada específicament a la diversitat cultural i a la immigració», explica el grup liderat per Jordi Sabata. Per últim, Junts Per Berga es mostra sorprès que l'aprovació del Pla Local hagi estat mitjançant decret d'alcaldia, «sense ésser deliberat i consensuat pel ple i evitant qualsevol tipus de col·laboració política en la determinació del pla d'accions finals». El grup afirma que «caldrà molta més feina si es vol un futur més digne per als joves».