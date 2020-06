Aquesta Patum serà diferent de totes les altres. El coronavirus ha fet que s'hagi hagut de suspendre la festa per primer cop des de l'any 1938, en plena Guerra Civil. El sentiment però, continua present i els berguedans es resisteixen a no celebrar-la. "Aquest any no hi haurà maces ni comparses, però sí tantes patums com berguedans", explica a l'ACN el geganter Joan Serra. A Berga l'ambient és diferent. A la plaça no hi ha la plataforma de la banda de música, ni tampoc la del tabaler ni la de les persones amb mobilitat reduïda. Però els balcons dels veïns comencen a engalanar-se i al cor de molts berguedans ja fa olor de pólvora. Bars i restaurants, en canvi, es resignen i veuen com perden el millor moment de l'any per fer caixa.

Per als berguedans, la Patum és molt més que una festa. "És un sentiment. Una passió", asseguren. Per això, per a molts no hi ha res ni ningú que l'aturi, ni tan sols una pandèmia mundial. Malgrat que aquest any la Patum s'hagi hagut de suspendre, a Berga aquesta continua sent la setmana de Corpus, i això vol dir festa, barreja, música i olor de pólvora.

"No ens calen maces ni comparses, som capaços de fer Patum amb el sentiment. Amb una canya de pescar o amb una escombra fem una maça i entre dues persones, una sobre l'altra, fem un gegant", explica el geganter Joan Serra.

D'aquí la idea de la Patum Infantil, que està recollint vídeos dels nens celebrant la Patum amb objectes de casa. "La gràcia és que puguin treure el sentiment", explica el seu responsable, Sergi Montaner.

L'Èlia té 11 anys i aquest era l'últim any que podia participar a la Patum Infantil. El somni, com diu ella, s'ha estroncat per culpa del coronavirus, però entén la magnitud de la causa i, per això, ha decidit celebrar la festa des de casa i enviant el vídeo que proposa la Patum Infantil. També pel Martí, nét del fundador de la Patum Infantil, no celebrar la festa enguany és "trist". "Visc a Barcelona i cada any vinc perquè no m'ho vull perdre", explica.

Des de la Patum Infantil, també estan recollint fons per a la Marató d'aquest any centrada en el coronavirus.

Mascaretes patumaires

La festa però també s'ha adaptat al coronavirus i enguany, a Berga, triomfen les mascaretes amb motius de la Patum. La Fundació Horitzó del Berguedà, una entitat sense ànim de lucre que treballa per la inserció de persones amb discapacitat i problemes de salut mental, juntament amb la farmàcia Cosp, han impulsat la iniciativa amb un grup de dones cosidores voluntàries. I la iniciativa ha estat un èxit.

Una pèrdua important pels bars i restaurants

Ara caldrà veure com tot aquest sentiment es trasllada al carrer, i si tot i estar lluny de les riuades de gent pròpies de cada any, els berguedans podran o no resistir-se a celebrar la festa i fer-ho des de casa. Els bars i restaurants no hi confien i, amb la suspensió de Patum, donen per perduda la principal oportunitat de l'any per fer diners. "Patum és Patum i, durant aquests dies, fem els diners per aguantar les setmanes més complicades de l'any", explica el Rafael Matos, propietari d'un bar al carrer Major de Berga.