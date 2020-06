Aquest dijous de Corpus no hi hagut Patum. Però la colla de l'àliga ha volgut oferir un ball confinat d'un dels elements més emblemàtics de la festa.La colla patumaire ha difós aquest dijous un vídeo que recull diferents moments del ball de l'àliga, símbol de la capital berguedana. En el vídeo hi apareixen quitxalla i adults puntejant aquest ball i s'hi poden veure imatges de Berga i Queralt des de l'aire