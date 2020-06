El temor de concentracions al carrer força a suspendre el concert de la Patum confinada

El temor de noves concentracions als carrers de Berga en el cap de setmana de Corpus va forçar a suspendre ahir el concert de Patum que s'havia de celebrar anit. Era un dels actes més importants que havia de tenir lloc a la ciutat després que l'Ajuntament decidís que aquest any no se celebraria la festa a causa de la crisi sanitària. La junta de seguretat de la ciutat, integrada per membres del consistori, els cossos de seguretat i els d'emergències, va comunicar al migdia que decidia cancel·lar l'actuació musical, que s'havia de celebrar sense públic al castell de Sant Ferran de Berga.

Els membres de la junta de seguretat han estat en contacte al llarg dels darrers dies per valorar la situació a la ciutat de Berga, i la decisió de suspendre el concert es va prendre a instàncies del cossos de seguretat i els d'emergències, que ho van recomanar, segons les declaracions de la regidora de la Patum, Roser Valverde, a aquest diari. Al marge de les concentracions ciutadanes als carrers del barri antic dimecres, i amb la polèmica inclosa de la regidora Roser Rifà –a la qual el govern municipal li ha retirat la tinença d'alcaldia per participar en un salt de masses amb un grup de persones al carrer i sense mascareta–, no s'ha registrat els darrers dies incidències destacables, segons els Mossos d'Esquadra. Tot i això, van preferir cancel·lar el concert.

Precisament ahir, la policia va reforçar la vigilància a Berga i diverses patrulles es van col·locar al matí als accessos de Berga per controlar que no entressin a la ciutat persones d'altres regions sanitàries amb la intenció de participar en celebracions amb grups reduïts de ciutadans al carrer. A la tarda, a la plaça de Sant Pere, epicentre de la festa, hi havia una furgoneta dels Mossos, quatre agents del cos policial a peu dret i dos de la Policia Local. Dissabte és un dels dies que habitualment s'omple més la ciutat quan hi ha Patum, i ahir la policia estava especialment amatent que no hi haguessin persones que volguessin fer la festa pel seu compte tot incomplint les normes de seguretat.

En un primer moment, l'acte musical havia de tenir lloc dijous de Corpus, però llavors l'amenaça de pluja va obligar a suspendre'l. Ara, amb aquesta nova cancel·lació, la regidora responsable de la festa afirma que definitivament no hi haurà cap concert aquest any. Membres de l'Escola de Música de Berga havien d'interpretar un salt de Patum des del castell per tal que les melodies de la festa ressonessin per tota la ciutat.