Gironella renova per sisè any consecutiu el segell de transparència

L'Ajuntament de Gironella ha obtingut per sisè any consecutiu la distinció del Segell Infoparticipa per la transparència de la pàgina web municipal, aconseguint un 83% dels 48 indicadors establerts pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Les dades obtingudes per l'Ajuntament de Gironella es mantenen respecte l'any passat. Enguany han estat distingits 113 ajuntaments, i set consells comarcals. Una de les novetats d'aquesta edició és que el nombre d'indicadors s'ha vist reduït de 52 a 48, amb dos tipus de criteris generals de validació: la informació, temàtica i el contingut; i la ubicació o espai de la web on ha d'aparèixer.

Els criteris d'avaluació es divideixen en 4 grups, la transparència de la corporació, que avalua la información sobre els representants polítics, els òrgans de govern i la normativa municpal. El segon grup avalua la gestió dels recuros econòmics, com ara els pressuposts, salaris, contractacions, subvencions€ El tercer avalua la informació que es proporciona sobre el municipi i la gestió dels recuros col·lectius, i per últim, s'avaluen les eines de participació ciutadana

El Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local és una certificació que atorga la UAB com a reconeixement a les bones pràctiques en els webs de les administracions públiques locals, ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Amb aquesta marca de qualitat es certifica que el web municipal publica una informació que facilita saber qui són els representants polítics del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast, entre altres aspectes.