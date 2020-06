Una tempesta deixa potents pedregades al Berguedà

Castellar de N'hug emblanquinat per la pedregada que ha caigut aquesta tarda

Municipis com Castellar de N'hug o Gisclareny han estat alguns dels que han rebut aquesta tarda una potent pedregada provocada per una tempesta. Meteocat avisava avui de que les comarques del Berguedà i el Ripollès tenien perill molt alt per temps violent, en aquest cas calamarsada, durant aquesta tarda.

Aquest fenomen meteorològic ha deixat imatges de carrers i teulades emblanquinats amb pedres de més o menys 2 centímetres. A les cinc de la tarda, l'observatori del Clot del Moro, a Castellar de N'hug, marcava una precipitació acumulada de 34 mm, sent la població més afectada per la tempesta de la comarca.

També s'ha viscut algun incident pel que fa als llamps com el d'un escalador ferit al què els Bombers han hagut de rescatar al Pedraforca per l'impacte d'un llamp.