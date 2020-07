Berga trasllada la imatgeria de la Patum a Sant Francesc per exposar-la

«Mira, les maces!», deia ahir a la tarda una mare al seu fill. El nen obria uns ulls com taronges en trobar-se al davant amb una muralla d'homes de la colla, pujant les escales de cal Joira, portant les maces cap a la sala d'exposicions de Sant Francesc. Aquest espai acollirà des de divendres, 10 de juliol, fins al gener del 2021 una exposició que mostrarà tota la imatgeria de la Patum.

Ahir, de la 6 a les 8 del vespre, els membres de les diferents colles van anar transportant les comparses. L'operació va despertat la curiositat dels vianants, sorpresos de trobar-se les figures patumaires, oimés en un calorós 6 de juliol a la tarda, al carrer dels Àngels, al bell mig del carrer Major o a la plaça de Sant Francesc. El trasllat va deixar la imatge pròpia de la covid-19: mascaretes a dojo. I la calor, vestuari estiuenc: pantalons curts, bruses de màniga curta o de tires i pell bronzejada.

El trasllat es va fer esglaonadament i consecutiva. Van començar els turcs i cavallets i el tabaler i van continuar, les maces, la guita xica, els nans nous i vells, la guita grossa i les dues parelles de gegants. Aquest va ser el moment en què es va aplegar més gent davant de Sant Francesc. Tanmateix, durant tota la tarda els vianants es van anar trobant les comparses i van aprofitar l'ocasió per fer-s'hi fotos. Algunes colles van fer-se fotos de grup per immortalitzart un trasllat gens habitual i menys fora de Corpus.

El consistori va vetllar perquè es complissin les normes de segureta programant les sortides esglaonades de les colles. Els integrants de la comparseria duien mascaretes, algunes guants i van anar fent el trasllat per ordre i amb intervals prou amplis de temps per no coincidir.

A la sala d'exposicions esperava la comparseria el dissenyador Salvador Vinyes, que s'ocupava d'indicar a on volia que es dipositessin les peces.

Aquesta és la primera vegada que les comparses de la festa es podran veure a la flamant sala d'exposicions de l'antic convent, que va ser estrenat el setembre passat i que fins ara ha acollit una exposició: la del pintor Joan Fer-rer. La de la Patum, que s'allargarà fins al gener del 2021, serà la segona mostra que acull.

A més de la imatgeria patumaire, hi haurà fotos, textos i vídeos. L'entrada costarà 5 euros però per als menors de 12 serà gratuïta. Aquesta mostra es complementarà amb una visita guiada per conèixer els carrers i places relacionats amb la celebració. Les visites es faran tots els dissabtes dels mesos de juliol, agost i setembre, a les 7 de la tarda, i caldrà fer reserva prèvia per telèfon (93 821 13 84).