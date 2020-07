Berga ampliarà les voreres des de la plaça de la Creu fins a cal Cuberes

Només són uns 200 metres però el govern aposta per una actuació que considera «prioritària» per guanyar espai per als vianants al cor de la ciutat. L'executiu de la CUP invertirà 130.000 euros en ampliar les voreres entre la plaça de la Creu i Cal Cuberes a la Ronda Moreta segons ha confirmat a Regió7, Aleix Serra, regidor d'Urbanisme. Es confirma així el que el regidor ja va anunciar en una entrevista que aquest diari va publicar el novembre del 2019.

Es tracta d'un projecte pensat per augmentar les voreres, (hi ha alguns trams on fan menys de dos pams i és impossible que una persona hi pugui passar), convertir-lo en un carrer d'una sola direcció i reduir la velocitat de circulació dels vehicles

«La mobilitat a peu o en cadira de rodes en aquest tram és complicada» ha indicat el regidor Aleix Serra en declaracions a aquest diari. L'aposta passa per «treure espai als cotxes i donar-lo als vianants». Tot i que a hores d'ara el govern encara ha de fer el projecte executiu, el regidor detalla que volen una plataforma única «amb un sol sentit de circulació». A hores d'ara encara no sé se sap quin serà aquest sentit. Aquesta obra ha d'estar executada abans del 31 de desembre del 2021 atès que el 70% del cost de l'obra el pagarà la Generalitat amb una ajuda del Pla Únic d'Obres i Serveis (Puosc). La resta de diners que val l'obra els hi posarà el consistori.

Els diners del Puosc de la Generalitat també serviran per sanejar trams del freqüentat camí de Fumanya a Queralt que van romandre mesos tancats ara fa un any a causa de despreniments de pedres. Aleshores, el consistori va encarregar uns estudis a l'Institut d'Estudis Cartrogràfics que «ens va dir que si es volia augmentar la seguretat es podien treure» determinats blocs. Es trauran i s'arreglaran graons i baranes.Aquestes obres tenen un cost total de 80.000 euros també amb ajuda del Puosc. I inclouen el ja anunciat trasllat de la font del Bou, situada a tocar del santuari. Un despreniment de rocs que hi va haver el juny del 2018 va fer que es tragués el cap d'un bou que dona nom a la font. Un estudi cartogràfic recomanava traslladar la font per evitar que un nou epidosi pogués causar danys personals.

Finalment, el consistori té previst invertir 100.000 euros en fer millorar trams de la xarxa de clavegueram de la Ronda Queralt i la Ronda Moreta. En total, Berga farà obres per valor de 310.000 euros amb ajuda del Puosc , un programa que ha aprovat el 100% de les peticions que ha fet el consistori berguedà, ha detallat Serra.