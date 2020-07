ERC reclama al govern de Cercs que aturi la tramitació de la planta incineradora

El grup de Tots Fem Cercs-AM d'ERC ha demanat al govern local que apliqui l'article 73.1 de la Llei d'Urbanisme «per parar en sec la tramitació urbanística de la incineradora» mentre atén la petició per fer una consulta popular sobre aquest controvertit projecte.

Després que el ple extraordinari de divendres tombés amb el vot de qualitat de l'alcalde, Jesús Calderer, les dues mocions d'aquest grup per paralitzar el projecte de la planta, ahir el regidor d'ERC a Cercs Isaac Lozano, acompanyat dels membres del partit al Berguedà Josep Campos Pipo i Mireia Besora, van anunciar que redoblaran els seus esforços per aconseguir aturar aquesta iniciativa.

Isaac Lozano va reiterar que les llicències per enderrocar les velles instal·lacions de la tèrmica «són il·legals» perquè no s'ajusten al pla urbanístic vigent. Per aquest motiu ha «exigit a l'Ajuntament de Cercs que torni a la legalitat».

Per la seva banda, la republicana Mireia Besora, arquitecta de professió, va dir que si el govern de Cercs apliqués l'article 73.1 de la Llei d'Urbanisme es faria possible «suspendre les llicències mentre s'estudia què fer allà», mentre no es fa la consulta als veïns de Cercs.

El regidor d'ERC a Cercs Isaac Lozano va dir que «la consulta s'ha de fer» tal com es va aprovar en un ple i que la petició la farà la Plataforma Antiincineradora. I no només ha de ser una consulta al municipi de Cercs sinó a tots els pobles que la impulsin per l'abast supramunicipal de la planta. «Cal sortir al carrer i escoltar la gent», va dir Lozano, que va demanar que es prioritzi el diàleg amb els veïns i no amb «les multinacionals» que hi ha darrere del projecte de la planta.