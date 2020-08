La Pobla de Lillet busca captar part dels 36.649 visitants anuals dels jardins Artigas

L'Ajuntament de la Pobla de Lillet ha posat en marxa una aplicació per a telèfon mòbil per donar a conèixer els encants del seu nucli urbà amb un objectiu ben clar: atraure a l'interior del municipi algun dels més de 36.000 visitants que el 2019 van utilitzar el Tren del Ciment i van conèixer els jardins Artigas, ubicats fora del nucli. I ho fa a través d'Antoni Gaudí, el reconegut arquitecte que va dissenyar els jardins esmentats i el xalet del Catllaràs.

«Tenim moltes coses per visitar», ha dit a Regió7 Enric Pla, l'alcalde poblatà. Ha exposat que, malgrat que el municipi rep la visita de milers de persones per viatjar amb l'antic carrilet recuperat i fer estada als jardins dissenyats per Antoni Gaudí, no entren a dins del poble o ho fan pocs.

El govern de la Pobla ha apostat per crear una aplicació per a telèfon mòbil per convidar els visitants a descobrir el nucli urbà i els atractius que amaga més enllà dels jardins i el trenet, a més de les botigues, restaurants, bars i allotjaments. Aquest escape town porta per nom El Tresor de Gaudí, aprofitant que la Pobla, «juntament amb Barcelona, som els dos únics municipis a Catalunya que tenim més d'una obra seva», els jardins humits de cal Artigas i el xalet del Catllaràs, han indicat Enric Pla i el regidor de Turisme del consistori, Xavier Serra.

L'aplicació pot baixar-se a través de l'Apple Store o Google Play. Hi ha una primera part que és gratuïta i que conté la informació de serveis del municipi. Per començar a jugar cal comprar un codi a l'Oficina de Turisme. El consistori preveu que en les propres setmanes aquest scodis també es puguin adquirir en diferents establiments del poble. «Amb la compra s'entregarà un mapa turístic del municipi que inclou algunes pistes necessàries per resoldre els enigmes que es van presentant durant el recorregut». Un cop hagin baixat l'aplicació, els usuaris rebran notificacions sobre les activitats locals.

El joc costa 5 euros, «un preu simbòlic», ha indicat Xavi Serra. Fins al 15 d'agost per als veïns de la Pobla costarà 3 euros per donar-la a conèixer. Un cop descar-regada, l'usuari haurà de resoldre sol o en família la desena de proves que trobarà que el portaran a descobrir el nucli urbà. Hi ha deu minuts per fer cada prova.

El guia d'aquesta aventura és el mateix Antoni Gaudí. L'arquitecte (en format virtual) demana a l'usuari que l'ajudi a recuperar una bossa que conté els plànols per construir els jardins Artigas. Uns lladres els hi ha robat i són imprescindibles per poder fer l'obra. Són els participants els qui l'hauran d'ajudar «a recuperar-los seguint diferents pistes pels carrers del nucli urbà».

El regidor Xavi Serra ha explicat que «és el mateix Gaudí qui t'envia missatges de WhatsApp per seguir les pistes». Els usuaris tenen 48 hores per completar les diferents proves. Serra exposa que entre prova i prova «pots anar a beure alguna cosa o a comprar» i, si algú s'anima, a allotjar-se a la Pobla, ja que el codi per jugar un cop pagat és vàlid per a 48 hores.

El regidor de Turisme ha indicat que l'aplicació admet un nombre il·limitat d'usuaris. L'app ha costat 10.000 euros al consistori poblatà, que ha tingut ajudes de la Diputació i de Ferrocarrils de la Generalitat, que gestiona el Tren del Ciment. Segons Xavier Serra, «no sabem que hi hagi cap més escape town com aquest a l'Estat».

El consistori ha convocat per a la setmana entrant restauradors, comerciants i empresaris del municipi per explicar-los el funcionament d'aquesta aplicació.

D'entrada, és una iniciativa que és ben vista. Fonts de la cansaladeria Falgàs han indicat a aquest diari que «aquesta aplicació ens sembla molt bé. Puja molta gent als jardins i són molt pocs els que venen a veure'ns».

Fonts del restaurant cal Pericas han dit que sí que hi ha visitants dels jardins que van a dinar al seu establiment, «es nota amb la gent que tenim a les hores d'arribada del tren». Tanmateix, les fonts esmentades pensen que l'aplicació és una bona iniciativa perquè encara n'hi vagin més.

Finalment, fonts del Castell de la Pobla que ofereix menús de degustació amb cita prèvia i allotjament en un edifici històric han lloat aquesta proposta. «L'aplicació és una cosa original, moderna i pot anar molt bé . Nosaltres la promocionaren a les nostres xarxes».