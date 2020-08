Nous usos per al vell funicular de Franco

L'1 de juliol del 1966, el dictador Francisco Franco va fer estada a Berga i va inaugurar un funicular d'accés al santuari de la serralada de Queralt. Ara, més de mig segle després, l'Ajuntament de Berga estudia convertir una de les dues cases d'aquella antiga instal·lació (la de l'esplanada del santuari es va enderrocar el juny del 2015) en una oficina turística per divulgar la riquesa d'aquest espai natural protegit. D'aquesta manera, l'edifici tindria utilitat, ja que el funicular es va fer servir el dia de l'estrena i una dotzena de vegades més però després va quedar sense ús i abandonat.

El consistori ha posat a licitació la redacció del projecte arquitectònic per valor de 17.605 euros que inclou estudiar la recuperació d'aquesta caseta i també la del Querot, ubicada a la mateixa muntanya. Un cop es disposi d'aquest treball, el govern encar-regarà un projecte executiu que pugui pagar i buscarà el finançament per dur a terme les obres necessàries.

El regidor de Medi Ambient de Berga, Eloi Escútia, ha explicat a Regió7 que el govern local aposta per treure profit d'aquestes velles instal·lacions ubicades en un paratge d'interès natural. Escútia preveu que l'oficina del funicular pugui estar oberta els caps de setmana i els estius per fer-hi tallers, guiatges, colònies de natura i també repartir mapes, informació de la flora i la fauna de Queralt o també del Camí dels Bons Homes, el GR107 que hi té la sortida.

Escútia ha explicat que la vella casa del funicular no té problemes estructurals. La idea del govern és aprofitar l'edifici tal com està amb els grans finestrals i adequant-ne l'accés. Es vol elaborar un audiovisual per projectar-lo a l'espai i reservar-ne una part per comercialitzar productes de proximitat.

El projecte arquitectònic haurà de determinar què se'n fa, dels rails que encara hi ha, i el tipus de serveis que hi calen, com l'aigua, la llum i xarxa de clavegueram. El fossat on hi havia la cabina del funicular segurament podria tenir unes grades. A l'oficina també s'hi vendrien les guies de Queralt. Ja existeix una monografia de les plantes i ara se n'està fent una altra sobre els ocells.

D'altra banda, també es vol actuar a la casa del Querot, de la qual al seu dia ja es va refer la teulada. En aquest cas, podria acollir activitats relacionades amb el bosc, ja que Berga pertany a la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa.

Escútia ha indicat que l'objectiu és que «Berga sigui referent en algun camp del coneixement i aquest podria ser el del medi natural».