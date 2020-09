Els independents reclamen els dos escons del Consell del Berguedà

L'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà (AAEB), que actualment està integrada per grups d'independents de Guardiola, la Nou i Sagàs (Bagà, Avià, Borredà i Capolat n'han acabat marxant), farà accions davant del Síndic de Greuges, la Junta Electoral i la secretaria del Consell per intentar recuperar els seus dos escons a l'ens comarcal del Berguedà. Així ho van anunciar, anit, en una roda de premsa convocada a la tarda, davant de la seu de l'ens després del ple del Consell.

Aquest juny, l'AAEB s'ha quedat sense representants després que l'única que tenia des del principi del mandat, l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, de Som Avià, anunciés que els deixava per falta de sintonia. Després d'això, aquest agost Pep Llamas, de Bagà Endavant, a qui acusen d'apropiar-se de l'escó que ocupa el juliol passat perquè no el van triar com a representant de l'Associació, ha entrat al govern que formen Junts per Catalunya, Som Avià i PSC. D'aquesta manera l'executiu ha assolit la majoria absoluta de 10 consellers dels 19. ERC en té 6 i la CUP 3.

L'AAEB doncs s'ha quedat sense escons. Un fet conegut que ahir van voler denunciar personalment davant la seu del Consell Comarcal a la plaça d'Europa de Berga. Van comparèixer davant de la premsa Ferran Sayes, de l'Agrupació de Guardiola, i les alcaldesses de la Nou, Mercè Fuentes, i la de Sagàs, Sílvia Triola, i membres dels seus equips. També hi eren presents representants del grup comarcal d'ERC i de la CUP, que, en solidaritat amb l'Associació i per denunciar la situació dels independents, van decidir abandonar el ple. Va ser un cop d'efecte i una decisió que es va mantenir en secret fins al darrer minut. ERC, fins i tot havia portat a la sessió plenària una moció demanant la dimissió de Jesús Calderer, que no es va debatre perquè els republicans ja no eren a la sala ni presencialment ni telemàticament.

Els portaveus de l'AAEB consideren el govern il·legítim perquè hi ha dos membres (Pep Llamas i Patrocini Canal) que han deixat de representar-los. I els van reclamar que els tornin els escons.

Ferran Sayes, de l'Agrupació de Guardiola, va dir que Pep Llamas i Patrocini Canal «mai no poden actuar en nom de l'Associació, és un greuge». I va afegir que «utilitzen els vots en benefici propi». Va assegurar que «el que està passant és una vergonya, en política no tot s'hi val».

Per la seva banda, Mercè Fuentes, l'alcaldessa independent de la Nou, va dir que «per separat» Pep Llamas i Patrocini Canal «no podrien tenir representació». Si tenen un escó cadascun és perquè el van aconseguir representant l'AAEB i «es deuen a l'Associació». Fuentes va dir que «ens han utilitzat, és ben clar». Per la seva banda, Sílvia Triola, l'alcaldessa independent de Sagàs, va dir que l'actuació dels seus dos excompanys «és una falta d'ètica» i va reclamar el retorn dels dos escons.

Per la seva banda, Eduard Coronado, d'ERC, i Iván Sánchez, de la CUP, van reiterar que consideren el govern «il·legítim». Tots dos grups estan valorant la possibilitat de no tornar als plens del Consell. Anit, no sabien quan prendrien una decisió. Han de valorar quina opció els convé més.