El dirigent berguedà Lluís Vall, president del nou Fòrum Demòcrata

El president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i regidor de Gironella, Lluís Vall, és el president fundador de la nova organització juvenil del PDeCat, Fòrum Demòcrata. Aquesta plataforma està impulsada per una desena de càrrecs electes de com a màxim 30 anys entre els quals també hi ha Núria Creus de Navarcles en l'àmbit de la Catalunya Central.

En declaracions a Regió7, Lluís Vall ha explicat que el Fòrum Demòcrata l'impulsen un conjunt de càrrecs electes vinculats al PDeCAT «que veníem de la JNC», les antigues joventuts de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La JNC «ha fet una transició cap a Junts per Catalunya» i «hi ha gent que no hi estàvem d'acord».

La nova branca juvenil del PDeCAT preveu fer el seu congrés fundacional a final d'aquest any. A banda de la desena de càrrecs electes d'arreu de Catalunya, el Fòrum ja està rebent adhesions de particulars, ha dit Vall.