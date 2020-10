Els subministradors de peix de restaurants

? Una de les ninetes dels ulls de la família Torres-Gendrau ha estat la peixateria del Súper Pedret. S'han passat anys i panys dormint molt poc per baixar cada dia a Mercabarna a buscar-hi el gènere. I han aconseguit que molts restaurants de la comarca –com per exemple La Cabana, Els Casals i El Terra, entre altres– els facin confiança i els comprin el peix expressament. I no només el peix, sinó també també altres productes com la fruita i la verdura. Amb Els Casals han teixit una aliança que els ha permès servir al seu súper els productes del porc de l'explotació agrícola que la família Rovira té al municipi de Sagàs.