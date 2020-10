L'Ajuntament fa un terra nou amb rajoles a la popular font Gran de Cercs

L'Ajuntament de Cercs està duent a terme les obres de millora del ferm de la popular font Gran, punt de trobada de moltes persones que hi van a omplir garrafes d'aigua per a consum domèstic tant de la comarca com també de contrades veïnes.

En declaracions a aquest diari, Jesús Calderer, l'alcalde de Cercs, ha explicat que els treballs que s'hi estan duent a terme consisteixen a fer un terra nou d'accés als brocs on els visitants omplen les garrafes i del safareig que hi ha enganxat. Al ferm s'hi estan posant rajoles. A més també s'aprofita aquesta intervenció per tal de canviar bigues del safareig que hi ha a tocar dels brocs de la font. Calderer ha explicat que algunes d'aquestes bigues estaven en mal estat i ara es trauran les velles podrides i si se substituiran per unes de noves.

El consistori de Cercs preveu que aquests treballs, que tenen un cost estimat de 2.500 euros, estaran enllestits la setmana entrant. Quan s'hagin acabat aquestes obres d'agençament, la font Gran es reobrirà al públic ha dit l'alcalde del poble. També mentre durin les obres el perimetre de la font estarà encintat.

El safareig de la font Gran de Cercs forma part de l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Té planta rectangular i una única pica. Aquest és un dels safaretjos més antics del municipi junt amb el del torrent de Peguera.