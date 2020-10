El Consell estudiarà assumir en un 51% la gestió de l'abocador comarcal

El Consell Comarcal del Berguedà estudiarà la possibilitat d'implantar un model mitx de gestió de l'abocador comarcal de Font Ollera en què l'ens en tingui un 51% i una empresa privada el 49% restant.

D'aquesta manera es recupera una proposta que l'ens comarcal ja havia estudiat el 2016 . Aquesta va ser una de les qüestions que es van posar damunt la taula al Consell d'Alcaldes que va tenir lloc ahir de forma telemàtica i que va durar tres hores. Ara la gestió de l'abocament es fa a través d'una concessió a una empresa privada, es tracta d'un servei externalitzat.

L'alcalde de de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, va proposar al consell d'ahir que «s'explori la gestió pública de l'abocador, molts alcaldes hi estarien d'acord» . Altarriba va dir que aquest model de gestió «serviria per abaratir els costos del sistema» de gestió de residus.

Es tracta de la proposta que ja es va posar damunt la taula en el mandat anterior i que es va descartar perquè es va optar per pror-rogar la concessió vigent del servei. Una concessió que és previst que surti de nou a licitació el 2021. Una proposta que el grup d'ERC plantejarà avui, dimecres, al ple de l'ens comarcal.

El 2016 el desembre del 2016, el ple del Consell va aprovar estudiar la viabilitat de canviar el model de gestió i una comissió d'estudi va analitzar la possibilitat de fer-ho a través d'una societat mercantil amb capital mixt (públic i privat), però sempre amb majoria del sector públic. Així ho va recordar l'alcalde de Gironella, David Font (aleshores president del Consell del Berguedà), al Consell d'Alcaldes d'ahir. Font va dir que «en aquell moment se'ns va demanar explícitament que no i que es prorroguessin les concessions» del servei «i vam accedir-hi». Font va demanar a Lara que «es tornin a posar sobre la taula» els estudis que es van fer en aquell moment.

El dirigent gironellenc va exposar que aquest model serviria per demostrar que una model de gestió mixt, amb el 51% de participació del Consell, faria que els beneficis que es generessin amb la recollida pel reciclatge de deixalles «revertissin cap al Consell». L'origen d'aquesta proposta va ser la d'augment del rebut domèstic per al 2021, tal com ja va explicar aquest diari.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, va informar els alcaldes que s'incrementarà dels 113,8 euros anuals als 121, tot i que «els tècnics ens recomanaven un augment d'entre 10 i 12 euros» per intentar cobrir el dèficit que genera el servei d'ençà de l'aplicació del porta a porta. Per a aquest 2021 es calcula que serà de 581.000 euros. Es tracta d'una taxa que roman congelada des del 2016. I la puja és l'IPC acumulat en aquest període que no s'ha tocat, van recordar Lara i el conseller de Medi Ambient, Vicenç Linares.

Un dels elements de l'increment del preu és la pujada de la taxa per cada tona que s'aboca a Font Ollera. Per a aquest any 2020 la taxa ha estat de 47,1 euros per tona. I el 2024 haurà pujat fins als 71,60. Font va assegurar que el cànon esmentat «creixerà exponencialment i ens obligarà» a continuar incrementar el preu de la taxa.

Els alcaldes que van intervenir en la reunió del consell van dir que els serveis s'han de finançar però alhora també van mostrar-se crítics pel fet que el sistema porta a porta ha suposat un encariment del serveis perquè implantar-lo ha tingut un cost elevat. I també perquè els municipis veïns d'on s'aplica al porta a porta pateixen l'anomenat turisme de deixalles. Al consell els batlles de pobles on no es fa el porta a porta van demanar que s'implanti el nou model pendent des del 2019 per falta de diners.