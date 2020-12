Els veïns de Puig-reig es beneficien de més de 5.000 euros en vals de descompte

Els comerços de Puig-reig ja han venut més de 1.100 vals de descompte per a les famílies del municipi per tal d'utilitzar-los en compres als mateixos establiments de la població. Concretament, cada família pot disposar de fins a sis vals, cada un amb un descompte de cinc euros, de manera que, en total, cada família pot gastar uns 30 euros en botigues i restaurants del municipi.

Alguns dels establiments ja han exhaurit els descomptes , ja que han arribat als 200 vals entregats per la població, el límit previst en la campanya. La campanya finalitza el 9 de gener, és a dir, els vals es poden bescanviar fins aquesta data i els veïns que encara no hagin rebut la sol·licitud per disposar d'aquests descomptes poden demanar-los a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Puig-reig en horari de 10 a 1 del matí. En aquesta mateixa oficina és on també s'han de recollir els vals.