El turisme rural titlla de «tancament encobert» el confinament municipal

El sector del turisme rural considera que el confinament municipal, que s'aplicarà a Catalunya a partir de dijous, és en realitat "un tancament encobert". Així ho ha assegurat a l'ACN el president de la Confederació Catalana d'Agroturisme i Turisme Rural (Concatur), Ferran Puig, que és mostra més partidari "d'insistir en els protocols" que d'imposar "més restriccions". La limitació de la mobilitat arriba al sector després d'haver assolit uns bons registres aquest Nadal i tindrà conseqüències diferents en funció del territori. Per a l'interior i les zones més costeres, indica Puig, coincideix amb l'arrencada de la temporada baixa. En canvi, els efectes seran més perjudicials per al turisme de muntanya i neu, en temporada alta.

El confinament municipal arriba al sector del turisme rural després d'una bona campanya de Nadal. "No critiquem les decisions, perquè és difícil de gestionar, però si els efectes", reconeix el president de Concatur, Ferran Puig, que qualifica la nova limitació a la mobilitat "d'una mala notícia" pel sector. "Nosaltres seríem més partidaris d'insistir en el fet que s'apliquin els protocols i fer-los complir que en què s'imposin més restriccions", apunta.

Per a Concatur, impedir la mobilitat a fora del municipi és en realitat "un tancament encobert". "Se'ns podria tancar, però això suposo que implicaria haver de donar subvencions", apunta.

També des del Berguedà, el president de l'Associació d'Agroturisme, Oriol Baños, apunta que la nova limitació "és en realitat el mateix que tancar. O esperen que la gent del municipi vingui a fer estada?", es pregunta.

Per sort, diu Baños, al Berguedà la nova restricció els ha coincidit amb el que per a ells acostuma a ser l'inici de la temporada baixa, fet que farà que no es vegin "tan perjudicats com a la tardor". En canvi, segons Puig, per a zones més relacionades amb el turisme de neu, com el Pirineu de Girona, que en canvi es troben en temporada alta, preveu que poden viure "una campanya més complicada, amb reserves i anulacions constants".



Els efectes indirectes del confinament del Ripollès i la Cerdanya



La campanya de Nadal ha estat especialment bona pel turisme rural a Catalunya, a excepció de la Cerdanya i el Ripollès que s'han vist perjudicades pel tancament perimetral. Per contra, segons dades de Concatur, algunes comarques properes, com Osona i la Garrotxa, van viure de retruc un increment de les reserves, d'entre el 15 i el 20%.

Paral·lelament, l'inici de la campanya de vacunacions també s'ha fet notar "lleugerament" en el sector. I és que, segons Puig, les primeres vacunes van comportar que la gent comencés a reservar cases de cara a l'estiu. "No ha estat res exagerat, però sí que és cert que habitualment la gent no reservava tan d'hora per l'estiu", assegura.