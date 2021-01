La presa del pantà de la Baells disposa d'un protocol sobre l'activitat turística

La Diputació de Barcelona va lliurar a l'Ajuntament de Cercs, ara fa unes setmanes, el Protocol d'autoprotecció de les activitats turístiques que es realitzen a la presa de la Baells.

El document és una eina de programació de les accions i mesures que han de ser adoptades en cas d'emergència, pels titulars de les activitats, amb els seus propis mitjans i recursos, en l'àmbit de la seva competència, especialment que les decisions i accions a desenvolupar es portin a terme d'una manera ràpida i sistemàtica.

L'activitat turística inclosa en el protocol consisteix en visites concertades i guiades a la presa, situada al riu Llobregat, a uns 200 metres aigües amunt de la confluència amb la riera de Metge, al terme municipal de Cercs, per a grups d'un màxim de 30 persones amb un guia que ofereix una explicació durant el recorregut i amb algunes parades. La presa disposa d'un salt existent de quasi 97 metres, per al qual hi ha un aprofitament hidroelèctric.

El Protocol és un document més senzill que un pla d'autoprotecció que es redacta per a aquells establiments que no estan dins l'àmbit d'aplicació del Decret 30/2015, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

La zona del voltant de la presa de la Baells és un dels espais de la comarca del Berguedà que atrau més turistes i visitants durant els mesos més calorosos de l'any. De fet, en el darrer estiu la zona va patir alguns problemes de massificació i d'incivisme, especialment en l'entorn posterior al pont que travessa l'embassament de la carretera C-26.