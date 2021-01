Les entitats veïnals de Berga recullen més de 3.100 signatures contra l'augment de l'IBI i la taxa d'escombraries

Representants de les associacions de Berga abans d'entrar a registre les signatures per demanar no apujar impostos el 13 de gener del 2021

Representants de les associacions de Berga abans d'entrar a registre les signatures per demanar no apujar impostos el 13 de gener del 2021 | ACN

Les catorze associacions de veïns de Berga han presentat aquest dimecres a l'Ajuntament i al Consell Comarcal del Berguedà més de 3.100 signatures per demanar que no augmentar la taxa de recollida de deixalles i l'IBI. El consistori va aprovar apujar l'IBI de cara al 2021 un 10% i el Consell Comarcal del Berguedà, un 6% el rebut d'escombraries domèstiques. El novembre les associacions veïnals ja van expressar el rebuig a l'augment i ara ho han tornat a fer amb les signatures. Critiquen que és un "augment desmesurat" i que no es té en compte les dificultats econòmiques que viuen les famílies arran de la pandèmia i la crisi econòmica. Denuncien "manca de previsió" i demanen un nou debat per buscar alternatives.

Segons les associacions, ara no és el moment d'apujar impostos i reclamen que es faci marxa enrere el més aviat possible. "Creiem que aquesta falta de previsió no l'han de pagar els ciutadans que, actualment, estan en hores baixes degut a la pandèmia, als llocs de treball perduts i als ERTO i ERE de moltes empreses, sinó que l'han d'assumir els respectius responsables i les seves institucions". Així ho defensen en un comunicat conjunt les associacions de veïnes de Berga.

També demanen a les dues administracions que expliquin "les veritables raons" de l'augment, que "optimitzin" els recursos actuals i que es destinin més diners a la recollida selectiva, com ara amb subvencions que permetin repartir aquest augment previst de les taxes en dues o tres anualitats.

Cal recordar que l'augment de taxes també va comportar el rebuig d'empreses i sectors econòmics. L'Associació Comarcal Empresaris Berguedà, l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, l'Associació de Propietaris de Parcel·les del Polígon Industrial Valldan de Berga i la Unió de Botiguers del Berguedà - Berga Comercial- van emetre un comunicat conjunt de rebuig a l'auge dels impostos on denunciaven els perjudicis que podien ocasionar en plena pandèmia. Ja llavors reclamaven la "reconsideració d'aquests anuncis i un acord transversal per una moratòria en la pressió fiscal des de llavors i com a mínim, durant tot el 2021".