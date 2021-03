Berga arranja la xarxa d'aigües residuals del polígon de la Valldan

L'Ajuntament de Berga ha arranjat un tram de col·lector de la xarxa de sanejament d'aigües residuals del Polígon Industrial de La Valldan. Es tracta d'una averia detectada durant una inspecció a la xarxa situada a la rotonda d'accés del polígon.

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Berga, Aleix Serra, ha aclarit que aquesta actuació ha quedat fora de les obres de modernització del Polígon perquè és una «averia concreta». L'obra ha estat executada per l'empresa Pasquina SA per un import previst d'uns 5.959,25 euros, sufragats per l'Ajuntament de Berga. El consistori confia amb que aquesta reparació, juntament amb d'altres de menors que s'hi han portat a terme darrerament, minimitzar l'acumulació d'aigua que s'observa a l'entrada del polígon durant alguns aiguats especialment intensos. «Esperem que passi menys sovint», declara Serra.