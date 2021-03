Cau el nombre d'ingressats per covid a l'Hospital Sant Bernabé

L'Hospital de Berga -Salut Catalunya Central només té 4 ingressats per coronavirus a data d'aquest dimecres. Cal destacar que és la meitat dels hospitalitzats que hi havia fa només cinc dies. A més, l'altra notícia positiva és que no hi ha hagut cap defunció des del passat divendres. El balanç de persones ingressades s'explica per les quatre altes i perquè no s'ha registrat cap nova hospitalització durant els últims dies.

D'altra banda, pel que fa al nombre de professionals afectats, actualment n'hi ha 3 amb covid-19, els mateixos que s'han diagnosticat en les darreres setmanes.