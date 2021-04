Berga estudia fer obligatòria la identificació genètica dels animals domèstics

L'Ajuntament de Berga ha arrancat l'estudi sobre la modificació de l'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals domèstics i gossos potencialment perillosos, amb l'objectiu d'incloure l'obligatorietat d'identificar genèticament els animals.

Es tracta d'una mesura que vol abordar la problemàtica sobre la recollida d'excrements d'animals a la via pública. El consistori assegura que «les campanyes adreçades a les persones propietàries d'animals domèstics per fer-les conscients de la responsabilitat i l'obligació de mantenir neta la ciutat dels excrements no han obtingut els resultats desitjats». Per aquest motiu, l'Ajuntament vol reformar l'ordenança i poder aplicar les sancions corresponents a les persones que infringeixen la normativa mitjançant el sistema ja esmentat, entre d'altres.

L'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals domèstics i gossos potencialment perillosos té un article referent al control de les deposicions de les mascotes. En aquest, s'especifica que les persones propietàries dels animals domèstics han d'evitar, en tot moment, que els animals causin danys o embrutin els espais públics i les façanes dels edificis. A més, les persones que passegen els animals estan obligades a recollir les deposicions immediatament i dipositar-les de manera higiènica dins les bosses adients per deixar-les als contenidors i/o llocs destinats expressament per a aquest efecte.

D'altra banda, l'Ajuntament de Berga dispensarà bosses compostables per facilitar la recollida dels excrements d'animals domèstics. Es tracta d'una de les accions incloses en una campanya de l'any 2019. La iniciativa consisteix en el lliurament gratuït de bosses per recollir els excrements i ampolles per diluir l'orina dels animals a les persones propietàries d'animals de companyia censats al registre municipal.