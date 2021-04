Arxiven el cas de l'artista que havia exposat al Konvent

arxiu particular

Abel Azcona, preparant la performance per la qual ha estat investigat

El jutjat d'instrucció de Berga ha arxivat el cas obert contra Abel Azcona, investigat per un suposat delicte de profanació i un altre contra els sentiments religiosos, arran d'una performance que va fer l'any 2016 al Konvent de Cal Rosal.

L'artista va voler denunciar els casos de pederàstia que s'han donat en el si de l'Església traçant la paraula «pederàstia» amb una filera d'hòsties consagrades. Per fer-ho possible va anar a combregar a 242 esglésies i es va guardar les hòsties per elaborar l'obra.

El jutjat ha desestimat la querella presentada per l'Associació d'Advocats Cristians. que denunciava que l'artista utilitzés hòsties consagrades. Igualment, també ha deixat sense efecte la ordre de cerca i captura i la querella per obstrucció a la justícia. D'aquesta manera, Azcona, que estava exiliat a Lisboa, podrà tornar a Espanya amb plena llibertat.

L'obra ja l'havia exhibit abans a Pamplona. Allà també va ser objecte de denúncies, però l'Audiència de Pamplona va arxivar el cas en considerar que l'exposició es tractava d'una provocació i no pas d'una ofensa, pel que estava emparada en la seva llibertat d'expressió. Els recursos presentats per l'entitat catòlica al Tribunal Constitucional i a Estrasburg van ser desestimats.

En una piulada al seu compte de Twitter aquest dimarts, Azcona considera que el jutge ha desestimat la querella i els altres requeriments per «desencallar el cas». L'artista havia plantat fins a tres ocasions la justícia de la capital berguedana.

En un comunicat fet públic la primera vegada en la qual no es va presentar a declarar, Azcona defensava que «l'art contemporani és i ha de ser una eina de crítica social i política i un exercici de llibertat».