Bagà no espera el Consell i adopta mesures per regular espais a l'estiu

Bagà ha decidit tirar pel dret respecte a la regulació dels espais naturals del municipi susceptibles de rebre una allau de visitants a l'estiu i ha adoptat una sèrie de mesures al marge del Consell Comarcal. Tal com va informar Regió7 ara fa just una setmana, l'ens comarcal preveu enviar una ordenança als ajuntaments els propers dies per facilitar la presa de mesures i la regulació de zones que pertanyin als seus respectius municipis.

Tot i això, l'alcalde de Bagà, Joan Oña, ha assegurat a aquest diari que el consistori encara no ha rebut cap informació al respecte de l'ordenança. «Trobo bastant preocupant que es faci una ordenança sense que se'ns pregunti als ajuntaments que ha de contenir», remarca Oña.

El consistori ha optat per prendre diverses mesures sense esperar la posició del Consell, com restringir l'aparcament en àrees d'esbarjo i pícnic de 10 de la nit a 6 de la matinada, amb la qual es vol evitar la pernoctació en aquests indrets.

Paral·lelament, el municipi recalca que ja s'està habilitant una zona d'aparcament per a caravanes al nucli de la vila, a les quals també se'ls facilitarà una targeta per realitzar correctament la recollida selectiva. El consistori també ha demanat suport a la Diputació per implementar un servei d'informadors que «expliquin quin ha de ser el comportament correcte en l'entorn». Igualment, el parc del Cadí-Moixeró també editarà díptics informatius i reforçarà la presència d'informadors.

A més, en un comunicat, el municipi de l'Alt Berguedà recorda que quan es va posar en contacte amb alcaldes de la zona, així com també amb el parc natural del Cadí-Moixeró, i amb els Mossos i Agents Rurals per tractar la qüestió, «el Consell ens va demanar que esperéssim perquè donarien resposta a escala comarcal». En aquest sentit, el consistori diu que a data d'avui «no tenim cap notícia» i lamenta la «desídia» del conseller Pep Llamas, que també és regidor de la mateixa població.

Bagà és un dels municipis de la comarca que l'estiu passat va patir més aglomeració de visitants. La zona més problemàtica va ser sobretot al voltant del riu Bastareny, on es troba el salt d'aigua dels Empedrats i el naixement del mateix riu.