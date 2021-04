Berga recupera la fira de l'1 de maig amb una aposta pel producte de proximitat

Berga celebrarà una nova Fira de l'1 de maig després de la suspensió obligada de l'any passat. La voluntat del consistori és potenciar el comerç local, i per això, l'eslògan del certamen és precisament «km0». «És un bon moment per impulsar aquest leitmotiv», ha assenyalat la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Berga, Roser Rifà, en la presentació de la fira aquest dimarts.

El certamen compta amb un pressupost de 32.500 euros. Aquest import inclou totes les despeses relacionades amb el desenvolupament de la fira, així com les mesures extraordinàries adoptades per garantir el compliment de les mesures de seguretat per la covid-19. La mostra té el suport de la Diputació de Barcelona.

Rifà ha apuntat que «la gent cada cop es mou a un consum més responsable, de comerç local, i que fomenta una sèrie de beneficis a nivell social, econòmic, mediambiental i territorial». En aquest sentit, l'edil diu que aquesta aposta serà «avantatjosa» pels comerciants que participaran en la mostra.

Una de les novetats principals de la Fira de Maig serà la implementació d'una nova distribució lineal de l'espai per garantir una major distància entre els estands participants. En relació al recinte firal del passeig de la Indústria, la regidora ha comentat que hi hauran més carpes que en les passades edicions.

Com ja és habitual, en el certamen es preveu la participació d'empreses i entitats, parades d'alimentació (embotits, formatges, mel, llaminadures naturals, pa, olives, etc.), parades de productes d'artesania, marxants i atraccions, entre d'altres.

Demostracions virtuals

En canvi, el context ocasionat per la pandèmia de la covid-19 sí que ha obligat el consistori a traslladar les exhibicions gimnàstiques dels centres esportius a l'àmbit virtual. Durant la propera setmana es difondran, a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Berga i de les entitats, les demostracions protagonitzades per dotze clubs i centres esportius de la capital berguedana.

Activitats culturals

La fira es completarà amb una sèrie d'activitats culturals per a tots els públics. Per exemple, hi haurà tres actuacions musicals: Marc River, Querencia Animal i l'Ombra dels Beatles. A més, s'ha programat una demostració de cuina amb productes ecològics i de proximitat amb Romà Revelles i Carme Clotet, cuiners del restaurant de slow food Niu Nou de Bagà. Tampoc faltaran els jocs tradicionals al carrer, i a la plaça Cim d'Estela s'instal·laran una quinzena d'atraccions.

D'altra banda, Roser Rifà ha assegurat que la intenció del consistori és «recuperar tots els esdeveniments que puguem», però ha recordat que «no és senzill plantejar-los» perquè impliquen molts canvis. És més, esforç, temps, i sovint més despesa», recalca l'edil.