Gironella espera que el projecte de transformació de l’entrada sud del municipi, que inclou que es faci un parc i mirador sobre el el riu Llobregat, sigui una realitat durant el primer trimestre de l’any 2022. De fet, segons ha pogut saber Regió7, les obres ja estan en marxa.

Concretament, s’habilitarà una rotonda en un extrem de l’avinguda Catalunya, just on actualment hi ha l’antic escorxador. En aquest espai es preveu crear un parc urbà amb una zona verda i nous aparcaments per tal de donar protagonisme al riu Llobregat amb un mirador. Una altra de les actuacions incloses és la construcció d’un mur mur cec per a prevenir el risc d’inundacions a l’entorn dels edificis.

L’alcalde de Gironella, David Font, ha assenyalat a aquest diari que el consistori encara està a l’espera de saber el calendari exacte de les obres, però que la previsió és que aquestes concloguin aproximadament a principis del proper any.

Del total d’1,3 milions d’euros en que està quantificat el projecte, l’Ajuntament només n’haurà de sufragar un 7%. El consistori ha obtingut diverses subvencions que suposen que només hagi d’aportar al voltant de 100.000 euros.

Els ajuts provenen de la Diputació de Barcelona, el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC), els fons europeus Feder, i de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquest últim organisme ja aporta més de 300.000 per subvencionar el mur esmentat, i per la resta de les obres el PUOSC subvenciona uns 250.000 euros i els Feder més de 380.000.

El projecte també figura en el pressupost del Consell Comarcal d’aquest 2021. De fet, és la inversió més elevada -amb molta diferència- que preveu i la única que supera el milió d’euros. No obstant, això no significa que l’ens sufragui aquesta quantitat, sinó que ha sol·licitat la subvenció dels fons Feder, emmarcada en els ajuts per recursos turístics a l’entorn del riu Llobregat.