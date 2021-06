La Diputació de Barcelona preveu arranjar el pont del camí pavimentat que va des de la carretera C-26 -a prop de Vilada- fins a Castell de l’Areny entre finals d’aquest any i principis del 2022. Així ho ha assegurat a aquest diari l’alcalde de la població del nord del Berguedà, Pere Raja.

Des de l’abril del 2018, un pont de la via està tallat per un esfondrament i els veïns del municipi han de passar per un tram de la carretera vella. Raja ha recordat que és una actuació que estava encallada des de fa ja un parell d’anys.

D’altra banda, l’ens provincial també es farà càrrec del manteniment i del cost de les actuacions en tota la via. Aquesta continuarà sent de titularitat municipal però el manteniment ja no anirà a càrrec del consistori. En aquest sentit, Raja ha explicat que l’Ajuntament es gastava en aquesta sola partida al voltant de la meitat del pressupost anual. La Diputació preveu iniciar-hi les d’obres en l’últim trimestre del 2022. La inversió prevista de 649.000 euros.

Aquesta acció està emmarcada en la primera fase d’actuacions en camins del Pla Zonal de l’ens provincial, en la qual el Berguedà rebrà 2.618.000 euros. El Pla Zonal de Carreteres de la Diputació té per objectiu racionalitzar, actualitzar i ordenar la xarxa local de carreteres de la demarcació de Barcelona. Es pot considerar un instrument de suport envers els ajuntaments. És una eina que ha de permetre una millora de l’accessibilitat per poder accedir a serveis essencials com la sanitat, la cultura o l’oci, i pot ajudar a pal·liar el despoblament rural o augmentar la capacitat econòmica d’aquests territoris.