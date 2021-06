L’alcalde de Cercs ha assenyalat a Regió7 que no és segur que els terrenys de la vella central tèrmica es puguin declarar com a béns comunals, tal com reclama la Plataforma Antiincineradora.

L’entitat ecologista va assegurar en una roda de premsa, ara fa unes setmanes, que havia descobert que l’espai correspon al propi Ajuntament de Cercs i al conjunt de ciutadans de la població. Les investigacions portades a terme per la PAIC van concloure que hi ha actes de plens dels anys 60 i 70 que acrediten aquesta circumstància.

Calderer assegura que «no podem decantar-nos en aquest sentit fins que no sapiguem el que hi ha», i considera que la documentació aportada en la instància entrada al consistori per un grup de veïns «no aclareix res». Precisament, el batlle ha explicat que aquest dimecres passat l’Ajuntament tenia previst una trobada amb el Registre de la Propietat per entomar la qüestió, però finalment es va haver de suspendre per indisposició del registrador.

Calderer recorda que això «és l’inici de tot» per poder esbrinar les titularitats dels terrenys, i diu que està compromès a estudiar-ho, però adverteix que serà un procés «lent i complex».