El Consell Comarcal recorda que la neteja de la via pública i la responsabilitat d’evitar que s’abandonin deixalles al carrer és de l’Ajuntament de Berga. Així ho ha afirmat a Regió7 el conseller comarcal de Medi Ambient, Viçenc Linares, en relació a l’augment d’aquestes accions en les últimes setmanes.

La brutícia i l’acumulació de residus s’ha accentuat en les últimes setmanes als carrers de la ciutat -especialment en la zona del barri vell-, i des de la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga (UBIC) demanen responsabilitats a les administracions competents per aquesta circumstància.

Els comerciants consideren que la problemàtica afecta els comerços de la zona i recalquen que, amb l’arribada de l’estiu i de les altes temperatures, les acumulacions de residus poden facilitar la proliferació de mosquits i rates, entre d’altres. També defensen que els responsables dels abandonaments són sempre «els mateixos grups» perquè es produeixen en els mateixos indrets.

Mentrestant, Linares insisteix amb que ja es preveu augmentar properament el nombre d’informadors, i destaca que en aquest mes ja hi recollida de voluminosos dos vegades al mes. Ara bé, considera que la recollida porta a porta funciona correctament i que no és necessari augmentar la freqüència del servei.

El consistori es queixa de que hi han mancançes

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Berga, Eloi Escútia, va assenyalar en el ple de juliol de Berga que el servei de recollida del Consell té mancançes i que, de moment, no s’estan solucionant. Escútia va fer aquesta afirmació després d’una pregunta de Junts per Berga sobre les sancions que s’havien interposat aquest any. «Reclamo l’atenció que Berga es mereix com a capital de comarca». A més, l’edil va recordar que s’estan obrint bosses per identificar els responsables dels abandonaments i que, ja s’estan tramitant diversos expedients sancionadors.