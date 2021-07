El ple del Consell Comarcal ha aprovat el Pacte per a la Reactivació Econòmica que van signar agents polítics i econòmics de la comarca ja fa gairebé un mes. La proposta recull una vintena de mesures de la vuitantena que inicialment recollia el document Visió Aceb 2020-2025. Tots els grups del Consell han votat a favor de la mesura, que ha entrat al ple com a moció d’urgència, però l’oposició ha demanat concreció en les mesures.

El conseller d’ERC i alcalde de Saldes, Moisès Masanas, ha preguntat com es preveu que es materialitzi el pacte, i ha demanat a l’equip de govern si ja té preparada una partida per a la promoció econòmica. Inicialment, en el pressupost l’ens no hi ha destinat cap euro a l’espera de conèixer quines subvencions obtindria.

Mentrestant, per part de la CUP, Sebàstia Prat -que també és alcalde d’Olvan- ha apuntat que «s’ha de donar prioritat» a una sèrie «d’accions urgents», i ha recordat que és el moment «d’executar i no de planificar».

Per la seva banda, el conseller de Desenvolupament Econòmic i president de l’Agència de Desenvolupament, Lluís Vall, ha manifestat que «avui fem un pas molt important perquè és un projecte de comarca». Vall ha destacat que ha de permetre retenir els joves al territori i que cap persona es quedi enrere a nivell social i econòmic. També ha fet èmfasi en la importància de que la comarca sigui competitiva respecte a la resta de territoris.

La vintena d’accions es divideixen en els eixos: captar nous veïns a la comarca; impulsar l’emprenedoria; dinamitzar el teixit productiu; atraure empreses, talent i professionals; impulsar el polígon industrial comarcal d’Olvan; dinamitzar centres de treball i empreses per generar nous espais; millorar les infraestructures viàries; millorar les comunicacions físiques i digitals i treballar en la formació i l’ocupació.