El Consell Comarcal del Berguedà ofereix aquest juliol un servei de monitoratge de suport per tal que els infants i joves amb diversitat funcional puguin participar de les activitats de lleure a l’estiu. Enguany hi participaran una quinzena d’infants de diferents municipis de la comarca, que gaudiran d’un monitoratge de quinze dies.

En aquest projecte, hi treballen conjuntament els Serveis Socials, l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), els centres educatius, serveis especialitzats en diversitat funcional i les entitats de lleure i esportives de la comarca. D’aquesta manera es poden detectar infants i joves a qui cal aquest servei. La consellera d’Atenció a les Persones, Anna Maria Serra, ha exposat que, els joves, «sense aquest monitoratge no podrien participar en les activitats de lleure». Aquí rau la importància d’aquesta proposta.

Els tècnics del Consell Comarcal del Berguedà han detectat un augment creixent de la demanda i ja s’estan estudiant alternatives per ampliar el servei de cara l’estiu del 2022.

D’altra banda, el Consell Comarcal del Berguedà també ofereix suport a l’alumnat que assisteix al casal d’estiu especialitzat per a persones amb discapacitat intel·lectual que realitza l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. Aquest casal neix per tal d’oferir activitats de lleure especialitzat durant el període d’estiu a persones amb discapacitat intel·lectual, així com per oferir a les famílies un servei per als seus membres.