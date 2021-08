Berga celebrarà la 4a edició d’El Forn al setembre. La mostra d’estiu dedicada a les arts escèniques al carrer comptarà amb una programació formada per quatre espectacles de diferents disciplines i un taller de formació teatral.

Enguany, el festival mantindrà la ubicació del Parc del Lledó per acollir les diferents propostes i també s’incorporarà l’entorn exterior de l’església de Sant Francesc com a escenari de dos dels espectacles programats.

El Forn és una iniciativa impulsada per les entitats de teatre local, Tràfec Teatre i La Farsa amb la col·laboració de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Berga, que es va recuperar l’any 2018 amb la voluntat de promoure la cultura teatral berguedana amb espectacles innovadors de diversos formats. Aquest any, la mostra es farà els dies 2 i 3 de setembre i la venda d’entrades es realitzarà 30 minuts abans de l’inici dels espectacles en el mateix emplaçament on es facin les funcions. La programació compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, a través de Programa.cat.

L’Agrupació Teatral La Farsa oferirà dos espectacles de teatre breu que consistiran en una proposta familiar de contes d’animals i una peça vinculada al gènere de la farsa. L’entitat representarà les obres Minimalari i Mans enlaire, ambdues el 2 de setembre. El mateix dia, Circ Vermut presentarà una proposta titulada Absurd.

El 3 de setembre, Iris Hinojosa i Gerard Vilardaga presenten un monòleg sobre l’estat del benestar anomenat L’assistenta.

A banda, el festival d’arts escèniques també inclourà una proposta formativa per a majors de 16 anys amb l’actriu i directora de la companyia Tràfec Teatre, Lydia Canals.