Berga viurà una fira de Santa Tecla gairebé com la de l'any 2019 i d'edicions anteriors, sense la previsió d'haver de tancar i limitar els accessos. La mostra del sector agrari i ramader constarà de més de 60 parades i diferents activitats amb uns protocols sanitaris més flexibles que els de l'any passat.

El consistori sí que haurà de controlar l'aforament dins del recinte, però la regidora de Promoció Econòmica ha apuntat que és "matemàticament impossible" arribar al límit que marca el Procicat en l'ampli espai del Passeig de la Indústria.

Hi haurà una representació important de bestiar com ara xais, cabres, vedella, de les quals la majoria són raçes autòctones catalanes i es poden trobar pasturant en diferents punts de la comarca. En total, es preveu que hi hagin uns 100 caps de bestiar, una xifra similar a la d'altres anys.

A més, hi haurà 14 pastors formatgers, -sis més que el 2020-, més de 20 productors alimentaris i de plantes medicinals, i artesans, expositors de maquinària agrícola i d'automoció. Rifà ha assenyalat que és una fira força "antiga" com per estar orgullosos de fer una nova edició el 2021.