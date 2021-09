El Consell Comarcal preveu instal·lar càmeres en diverses àrees d’emergència del porta a porta del Berguedà per captar els responsables d’abandonaments il·legals de residus. L’ens es mostra especialment preocupat per la situació de la illeta als afores del supermercat Lidl de Berga, que aquest dilluns al migdia presentava un aspecte deplorable -com es pot veure en la imatge de l’esquerra-.

El conseller comarcal de Medi Ambient, Vicenç Linares, ha assenyalat que «s’han anat solucionant problemes en altres punts», però ha admès que això ha provocat que les deixalles s’acumulin en l’illeta esmentada. Aquesta serà el primer dispositiu de videovigilància que instal·li l’ens, després que l’Ajuntament de Berga ja fa setmanes que va prendre aquesta iniciativa. També en posarà un altre a la illeta de l’institut Guillem de Berguedà.

A l’interior d’aquestes zones només hi poden accedir els veïns de masies disseminades per dipositar les seves deixalles al contenidor corresponent. Però tal com ha pogut comprovar aquest diari, això no impedeix que al seu exterior s’hi acumuli un reguitzell de residus diversos, des de voluminosos i ferralla fins a matèria orgànica. A més, aquesta circumstància també hi afavoreix la presència d’insectes.

Les càmeres seran sufragades pel mateix ens, però aniran coordinades amb el sistema de l’Ajuntament de Berga per tal que la Policia Local de la ciutat pugui fer ús de les imatges i identificar els autors de les infraccions.

D’altra banda, el Consell també vol instal·lar càmeres a l’àrea del Pla de l’Italià de Cal Rosal i a l’illeta de Barbats, situada entre Gironella i Casserres. En aquest sentit, Linares també es mostra preocupat per aquests dos punts però diu que no és tan escandalós com en el cas de l’illeta del Lidl. Tot i això, Regió7 va poder copsar que a l’àrea de Barbats aquest dilluns també hi havia una acumulació de residus important -sobretot ferralla-.

D’altra banda, el conseller ha remarcat que aquest sistema de videovigilància ja s’implanta en zones de d’altres comarques com Osona, i apunta que el Consell ja disposa d’una ordenança que regula i sanciona els abocaments il·legals.