La tradicional missa de la Gala de Queralt no va obviar la qüestió de la renúncia del fins ara bisbe de Solsona, Xavier Novell. El mossèn que la va oficiar, Jaume Prat -rector de Berga- va qualificar «d’incerta» la situació que es viu actualment a la diòcesi.

La missa solemne va comptar amb el cant de l’Orfeó Berguedà, i al final de la cerimònia es va fer entrega de les orenetes als últims capitans i capitanes i es va nomenar les persones que n’agafaran el relleu l’any 2022. L’església es va omplir de gom a gom per l’ofici amb públic assegut fins i tot a l’exterior-, i no hi va haver distància de seguretat entre els assistents -però si mascareta-.

Una de les absències destacades en l’ofici va ser la del nou alcalde Berga, Ivan Sànchez. De fet, no hi va assistir cap regidor de la CUP, i tampoc va comptar amb representació del PSC. En canvi, sí que hi havia diversos edils de Junts per Berga així com representació d’ERC.