El Consell Comarcal engegarà una comissió de Residus, Sanejament i Qualitat Ambiental en la qual hi haurà representats tots els municipis. Consistirà en un organisme de caire consultiu que servirà per debatre, consensuar i fixar posicions sobre les matèries que es portin a l’aprovació dels plens del Consell. La iniciativa es va tractar en el Consell d’Alcaldes celebrat aquest dilluns al Pavelló de Suècia de Berga.

Algunes qüestions que s’abordaran i de les quals es farà seguiment seran la recollida selectiva i l’aplicació del porta a porta, que es porta a terme en els 12 municipis més grans del Berguedà des del 2018. Igualment, també es debatrà quins sistemes es poden implantar a les altres 19 poblacions. A més, ha de servir per elaborar propostes i informes sobre l’explotació i manteniment de l’abocador comarcal de font Ollera o la construcció d’una planta de tractament, reciclatge i deposició controlada de residus sòlids municipals i assimilables.

El president del Consell, Josep Lara, va admetre que a molts municipis els hi ocasiona problemes el porta a porta i, en aquest sentit, va explicar que l’objectiu de la comissió és que aquestes localitats «puguin expressar la problemàtica perquè tots junts podem trobar solucions».

Contenidors intel·ligents

Una de les propostes de l’ens pels municipis que no disposen del porta a porta és instaurar contenidors intel·ligents -que identifiquen l’usuari amb mètodes com un codi QR- i detecten si es diposita el residu a la fracció corresponent. El Consell es presentarà a una línia de subvencions de l’Agència de Residus per poder sufragar el sistema.

Malestar dels pobles petits

En el Consell d’alcaldes, els municipis més petits es van mostrar molestos per l’increment d’abocaments de residus als seus termes municipals. Consideren que estan reben les conseqüències de la implantació del porta a porta als municipis més poblats, ja que les persones que no utilitzen el sistema busquen els punts menys concorreguts per abandonar els residus.