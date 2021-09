Les poques pluges de la primavera i l’estiu, sumades a la forta onada de calor de mitjans de calor està afectant greument els boscos del Berguedà i el Bages, entre d’altres comarques catalanes. Aquesta és l’advertència que realitza el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de la Generalitat, a l’espera de que es coneguin els resultats de la campanya de camp que es porta a terme durant el setembre.

«Algunes comarques ens han avisat que tenen afectacions grans, altres les estem visitant nosaltres mateixos i tot fa pensar que aquesta serà una campanya molt intensa en la que registrarem moltes hectàrees afectades», apunta Mireia Banqué, experta del CREAF en afectacions forestals per sequera.

Algunes d’aquestes zones ja han patit decaïment durant l’estiu amb pèrdua de fulles, per exemple, però si a partir d’ara plou, les precipitacions podrien esmorteir una mica la situació o fins i tot evitar-la en altres llocs.

Boscos cada vegada més secs

Per la seva banda, el conseller berguedà de Medi Natural, Pep Llamas, apunta que tot i que les abundants pluges del setembre compensaran la sequera de l’estiu, «els boscos berguedans cada vegada seran més secs». A més, recorda que la vegetació s’hi haurà d’adaptar, i en aquest sentit destaca que «espècies com el pi silvestre pujarà de cota, i se substituiran per espècies més adaptades a la sequera». Tot i això, el conseller matisa que «tot el sec no és atribuïble a la sequera», en relació a l’increment de plagues com la processionària.

Mentrestant, Jordi Vayreda, investigador del CREAF, alerta que «el canvi climàtic està donant lloc a fenòmens climàtics cada vegada més extrems, la qual cosa fa preveure que les afectacions siguin cada vegada més greus i que afectin fins i tot els boscos més mediterranis i més ben adaptats a la sequera».