Les obres de reurbanització de la Ronda Moreta començaran amb uns dies de retard. Inicialment, estava previst que comencessin aquest dimecres, però de moment l’inici es demora fins dilluns que ve. L’Ajuntament de Berga ha anunciat que, mentrestant, s’ha restablert la circulació en la ronda Moreta i els carrers adjacents.

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Berga, Aleix Serra, ha explicat a Regió7 que el motiu d’aquest retard és que l’empresa adjudicatària de les obres no les ha pogut començar amb els mitjans previstos. A hores d’ara, es realitzen actuacions prèvies d’enderrocs manuals, però el regidor ha assenyalat que aquests treballs no fan necessari el tall dels carrers de la zona.

Aquest dimecres al migdia, es va tallar al trànsit el tram afectat de la Ronda Moreta, així com les vies que hi connecten com la Ronda Queralt, la Plaça de les Fonts, o l’accés a la Plaça de la Creu pel Passeig de la Pau, així com. Els vehicles que es dirigeixen a la Ronda Moreta des de la Carretera de Ribes es trobaven dues tanques de caràcter informatiu que no obstruïen el pas en la totalitat de la via -a la cruïlla amb la pujada de la Plaça Doctor Saló primer, i després a la cruïlla amb el carrer Pompeu Fabra-. Això sí, en principi només estava permès que hi circulin els veïns de la zona.

En aquest últim cas, les tanques van causar força confusió entre els vehicles, ja que al ocupar només la meitat de la via molts desconeixien si el pas estava prohibit o no.