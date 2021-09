En un comunicat fet públic a través de les xarxes socials, l'Ajuntament d'Olvan assegura que encara disposa d'un 50% de participació en el consorci urbanístic pel desenvolupament del sector d’activitats econòmiques Berguedà-Olvan. Això significa, d'altra banda, que el Consell Comarcal encara no ha entrat a formar part oficialment del consorci, de manera que la participació continua estant dividida a parts iguals entre el consistori berguedà i l'Institut Català del Sòl (Incasòl).

En aquest sentit, l'Ajuntament afegeix que s'està treballant amb l'ens comarcal i la Generalitat per arribar a un acord i formalitzar l'entrada dels primers "en aquest projecte d'abast comarcal". "Seguirem treballant per tirar endavant l'actuació d'aquest espai i reunint-nos per arribar a un acord favorable totes les parts", acaba destacant el comunicat.

En els últims dies, han sortit a licitació les obres per dotar de serveis les primeres parcel·les del polígon que es preveu comercialitzar. Concretament, serien unes cinc, encara insuficients per l'elevat nombre d'empreses que s'hi ha interessat.