En les últimes hores s’han adjudicat les obres per substituir la teulada del pavelló nou de Berga. Es preveu que l’actuació comenci les pròximes setmanes i s’allargui uns tres mesos i mig, de manera que l’equipament disposaria de la nova teulada el gener del 2022.

Fa uns mesos, a causa de les goteres que hi ha habitualment a la instal·lació en dies de pluja, un jugador del Bàsquet Berga va tenir un accident que el va deixar uns minuts inconscient. Aquest episodi va fer augmentar el malestar dels clubs de la ciutat que utilitzen habitualment l’equipament.

De fet, la problemàtica de les goteres s’arrossega des de l’any 1998, just quan es va inaugurar el pavelló.

El regidor d’Esports i Contractació de l’Ajuntament de Berga, Isaac Santiago, ha explicat a aquest diari que no s’espera que les actuacions en la coberta afectin el normal desenvolupament de l’activitat esportiva. En aquest sentit, ha remarcat que aquesta va ser una de les premisses que es va tenir en compte per escollir la coberta tipus Deck. Tot i això, no ha descartat que durant alguna setmana puntual l’activitat s’hagi de traslladar a un altre equipament com el pavelló vell.

Desenvolupament de les obres

Per substituir la teulada vella per la coberta tipus Deck caldrà canviar l’orientació de les plaques metàl·liques superiors de la teulada actual i substituit la llana de roca que hi ha per una de nova. Sobre les plaques recol·lectades s’hi adheriran panells rígids de llana de roca d’alta densitat, i sobre aquests panells es col·locarà la làmina impermeable directament. La instal·lació d’aquest tipus de coberta no comportarà un augment de càrrega en l’estructura de l’equipament i es podrà conservar la volumetria i l’estètica de l’edifici.

L’import total de les obres és de gairebé 197.000 euros, i serà a càrrec de l’empresa de Barcelona Grupo Especializado en Cerra-mientos Metálicos JJM, SL.